السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢
١٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

هكذا احيا الايرانيون ليلة القدر الثانية وذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أحيا الشعب الايراني ليلة القدر الثانية وذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) في اجتماعاتٍ شعبية واسعة في المساجد والحسينيات والمراقد المقدسة في جميعِ انحاءِ البلاد.

العالم - خاص العالم

سيدة الليالي.. هكذا تصفُ الرواياتُ الإسلامية ليلةَ القدر، الليلةَ المباركة التي أنزلَ اللهُ فيها قرآنَه المجيد، وهي خيرٌ من ألفِ شهر.

وعمت إيران المراسمُ الشعبية لإحياءِ الليلةِ الحاديةِ والعشرين من رمضان الفضيل، كما في مدينةِ مشهد حيث العتبةُ الرضوية المقدسة، احتشد عشراتُ الآلافِ لتلاوةِ القرآنِ والصلاةِ والدعاءِ والاستغفار.

هذا وخلد الحاضرون في هذه الليلةِ العظيمة، ذكرى استشهادِ الإمامِ علي بن أبي طالب عليه السلام عبر المحاضراتِ والمراثي التي تطرقت الى سيرتهِ وفضائلهِ عليه السلام.

روابط ذات صلة

شاهد: هكذا احيا الايرانيون ثاني ليالي القدر المباركة

شاهد: دمشق تحيي ذكرى استشهاد الامام علي (ع) وليلة القدر الثانية

ملايين الزوار احيوا ذكرى استشهاد الامام علي (ع) في النجف

إحياء ليلة القدر بمرقد الإمام الخميني (رض) بحضور الرئيس الايراني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سباهان يباغت باختاكور وفولاد يتغلب على الغرافة بدوري أبطال آسيا

بالفيديو.. "أسد" يتجول في شوارع بغداد!

الإحتلال يستهدف رعاة الأغنام شرق خان يونس بقطاع غزة

شاهد.. إليكم آخر تطورات العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا!!

سوريا.. جرائم قتل غامضة تنتشر في مخيم الهول

شاهد بالفيديو.. هكذا احيا الايرانيون ليلة القدر الثانية وذكرى استشهاد الإمام علي (ع)