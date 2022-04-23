هكذا احيا الايرانيون ليلة القدر الثانية وذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

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سيدة الليالي.. هكذا تصفُ الرواياتُ الإسلامية ليلةَ القدر، الليلةَ المباركة التي أنزلَ اللهُ فيها قرآنَه المجيد، وهي خيرٌ من ألفِ شهر.

وعمت إيران المراسمُ الشعبية لإحياءِ الليلةِ الحاديةِ والعشرين من رمضان الفضيل، كما في مدينةِ مشهد حيث العتبةُ الرضوية المقدسة، احتشد عشراتُ الآلافِ لتلاوةِ القرآنِ والصلاةِ والدعاءِ والاستغفار.

هذا وخلد الحاضرون في هذه الليلةِ العظيمة، ذكرى استشهادِ الإمامِ علي بن أبي طالب عليه السلام عبر المحاضراتِ والمراثي التي تطرقت الى سيرتهِ وفضائلهِ عليه السلام.