شاهد.. أهالي شنغهاي ينتفضون رفضا للإغلاق الصارم والرقابة المشددة

العالم - أسيا و الباسفيك

تحت عنوان 'صوت أبريل' و في خطوة احتجاجية سجل سكان شنغهاي مقطع فيديو يضم آراءهم وشكاويهم من نقص الأغذية والأدوية وأساليب التعامل القاسية التي تنتهجها سلطات المدينة.

مدينة شنغهاي، المركز المالي الرئيسي في الصين، سجلت المزيد من الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في حين عبر السكان عن غضبهم من الإغلاق العام الصارم والرقابة المشددة على الإنترنت.

وبدأ الإغلاق العام في أنحاء المدينة في الأول من أبريل نيسان لكن كثيرا من السكان لم يغادروا بيوتهم منذ وقت أطول وبدأ الضيق يظهر جليا عليهم.

وتعتبر شنغهاي المدينة التي تكافح أكبر تفش لفيروس كورونا في الصين إلى الآن، حيث سجلت 12 وفاة جديدة بكوفيد-19 الجمعة مقابل 11 وفاة في اليوم السابق. وقالت حكومة شنغهاي إن متوسط أعمار المرضى الذين توفوا هو 88 عاما. وكانوا جميعا مصابين بأمراض مزمنة ولم يتلق أي منهم التطعيم.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خاض مستخدمو الإنترنت معركة مع الرقباء لنشر مقطع فيديو مدته ست دقائق عنوانه 'صوت أبريل' وهو مقطع يجمع آراء سُجلت خلال التفشي في شنغهاي.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن البر الرئيسي سجل اكثر من 24 الف إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا منها إصابة بأعراض وبغير أعراض. وبعد أن سجلت الصين وفيات شنغهاي الجديدة ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى اكثر من 4 آلاف وفاة.