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تركيا تغلق أجواءها أمام الطائرات الروسية التي تنقل العسكريين إلى سوريا

تركيا تغلق أجواءها أمام الطائرات الروسية التي تنقل العسكريين إلى سوريا
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل روسيا على متنها عسكرييها إلى سوريا.

العالم - تركيا

وأوضح تشاووش أوغلو، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت للصحفيين على متن طائرته متوجها إلى الأوروغواي، أن الترخيص الممنوح لمدة ثلاثة أشهر من أنقرة إلى موسكو لتسيير هذه الرحلات انقضى في أبريل..

وذكر تشاووش أوغلو أنه ناقش هذا الأمر في مارس الماضي خلال زيارته إلى موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي تعهد بإطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على المسألة.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن الجانب الروسي بعد يوم أو اثنين أبلغ أنقرة بأن بوتين أمر بالتوقف عن تسيير هذه الرحلات.

وشدد تشاووش أوغلو على أن الحوار مستمر بين تركيا وروسيا بشأن اتفاقية مونترو وغيرها من المسائل الملحة، مشيرا إلى قرار أنقرة اغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل على خلفية النزاع في أوكرانيا لا ينطبق على السفن العسكرية الروسية فقط بل وكذلك تلك التابعة لحلف الناتو.

وأكد عميد الدبلوماسية التركية موقف أنقرة الثابت القاضي بعدم الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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تركيا تغلق أجواءها أمام الطائرات الروسية التي تنقل العسكريين إلى سوريا