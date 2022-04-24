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الإحتلال يستعد لشن هجوم واسع على قطاع غزة و'الجهاد الإسلامي' تهدد

الإحتلال يستعد لشن هجوم واسع على قطاع غزة و'الجهاد الإسلامي' تهدد
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي تحافظ على مستوى عالٍ من التأهب تجاه قطاع غزة، لافتة إلى أن المسؤولين الأمنيين يرون أنه اذا اتخذ المستوى السياسي قراراً، فسيكونون على جاهزية لشن عملية عسكرية في القطاع بشكل فوري.

العالم - الاحتلال

وقالت القناة الإسرائيلية: “قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش هي التي أوصت المستوى السياسي بعدم إقرار الرد عسكريا على إطلاق الصواريخ الليلة الماضية من غزة، إذ أن التصور في المؤسسة الأمنية بأن منع دخول العمال من غزة أكثر فاعلية من القصف”.

من جانبها، نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن مصادر أمنية في جيش الاحتلال، أن الجيش على درجة عالية من الاستعداد لعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، وأن الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا.

وذكرت الصحيفة أن "إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه" إسرائيل" أدى إلى إعداد الجيش سلسلة من الأهداف الهجومية في القطاع ووضعها لموافقة القيادة السياسية".

وأوضحت أن القيادة السياسية قرر الرد بـ “الطائرة المدنية” على قطاع غزة، بالإضافة إلى الاستعداد لمهاجمة أهداف في غزة، أوصى الجيش القيادة السياسية بالامتناع عن الهجوم هذه المرة والمحاولة بالعقوبات المدنية كبديل.

وجاءت العقوبات الإسرائيلية بإغلاق معبر بيت حانون/ “إيرز” لأول مرة منذ السماح لعشرات آلاف العمال الفلسطييين بالعمل في الداخل، حيث يدخل حوالي 10 آلاف للعمل أسبوعيا، حيث تقرر إغلاق المعبر حتى الأحد وإعادة تقييم الوضع الأمني.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تتضاعف أعداد تصاريح الدخول إلى فلسطين المحتلة في المستقبل القريب كجزء من سياسة “العصا والجزرة”، لكن قررت الحكومة الحالية تبني أدوات ضغط مدنية ضد حركة حماس في غزة.

بدوره حذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، الاحتلال من مغبة استمراره اغلاقه لمعابر القطاع، مؤكدا أن استمرار سياسة الاغلاق والحصار “عدوان يمثل صاعق انفجار للأوضاع”.

وقال حبيب في تصريح صحفي له، : “الإغلاق يعكس الطبيعة العدوانية للاحتلال، وهو امعان في التنكيل بأهلنا في غزة، وهذا لن تسمح المقاومة باستمراره”.

وذكر حبيب أن المقاومة تدرس هذه الأمور، “وفي حال استمرارها، سيؤدي الى تفجير الأوضاع بدون شك”.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز إيرز، مساء الجمعة حتى اشعار آخر، كما أنهّا تغلق أساسا 5 معابر من أصل سبعة في القطاع منذ عام 2006م.

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