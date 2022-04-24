وفد عماني في صنعاء والعدوان يلغي أول رحلة من مطار صنعاء

العالم – المشهد اليمني



وتنص الهدنة التي اعلنت قبل عشرين يوما على فتح المطار ورفع الحصار عن البلاد الا ان التحالف استمر في الممطالة وعدم احترام الاتفاقيات وخرق الهدنة.

الى ذلك وصل الى العاصمة اليمنية وفد عماني بمعية الوفد اليمني المفاوض، وقالت مصادر يمنية ان زيارة الوفد العماني تأتي في اطار استكمال دور السلطنة البارز في متابعة الهدنة والسعي لوقف الحرب والعدوان والحصار على الشعب اليمني.



فما هو سبب تعنت العدوان حول فتح المطار؟ وما هو هدف الوفد العماني من زيارة صنعاء؟ وهل بالفعل ستستمر الهدنة في ظل خروقات التحالف؟.

وأكد ضيف البرنامج رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصرالدين عامر من صنعاء أن هناك خروقات عسكرية للهدنة وعرقلة لوصول سفن الوقود الى الحديدة مشيرا الى أن الهدنة لم تفشل لكنها باتت مهددة بسبب استمرار الخروقات.

وقال عامر:" بما ان الأمم المتحدة هي التي ترعى الهدنة فيجب ان توضح سبب التأجيل المتكرر للرحلات من وإلى صنعاء".

وقال الاعلامي اليمني طالب الحسني من بيروت أن السعودية تريد التلاعب بالهدنة وهذا ما ترفضه صنعاء وان عملية التلاعب بمسار مطار صنعاء الدولي كان موجودا كما هو الحال بسفن النفط وان التحالف يريد الهدنة الا أنه يريد ان يماطل داخل الهدنة كونه يستغل ضعف الأمم المتحدة ويخلق بين فترة وأخرى مبرراته وقد يكون هذا المنع محاولة من أجل عرقلة ان تستفيد العاصمة صنعاء من الهدنة وهذا كان مخططا له.

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