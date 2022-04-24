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إيران تزيد إنتاجها للخام في الخليج الفارسي رغم الحظر الراهن

إيران تزيد إنتاجها للخام في الخليج الفارسي رغم الحظر الراهن
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة النفط البحرية الإيرانية، أنها تستعد لزيادة إنتاج النفط الخام في منطقة الخليج الفارسي، رغم الحظر المفروض عليها.

العالم - ايران

وأوضحت هذه الشركة الوطنية، أنها قامت خلال الفترة الأخيرة بخطوة أخرى لزيادة إنتاج الخام الإيراني وذلك عبر اكتمال عمليات الصيانة في بئر ARK-1 لدى حقل رسالت النفطي (بمحافظة هرمزكان – جنوبي البلاد) والتي تضمنت استبدال مضخة التنقيب التالفة.

وأكدت شركة النفط البحرية الإيرانية أن: هذا الإنجاز تحقق بالرغم من الحظر الظالم المفروض على الجمهورية الإسلامية، لتضاف صحفة ذهبية أخرى إلى سجل نجاحات الخبراء والأخصائيين الإيرانيين التي تبعث على الفخر والاعتزاز في سياق تحويل القيود المفروضة إلى فرص مواتية للنمو والازدهار داخل البلاد.

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