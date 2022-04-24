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استشهاد معاون آمر اللواء 19 بالحشد الشعبي وإصابة 3 مقاتلين في الانبار

استشهاد معاون آمر اللواء 19 بالحشد الشعبي وإصابة 3 مقاتلين في الانبار
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر أمني العراقي، اليوم الاحد، باستشهاد معاون آمر اللواء 19 بالحشد الشعبی وإصابة 3 مقاتلين خلال عمليات الإرادة الصلبة.

العالم - العراق

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم، خلال عمليات الإرادة الصلبة في الانبار".

وأضاف، ان "الانفجار أسفر عن استشهاد معاون امر اللواء 19 بالحشد الشعبي احمد خالد (ابو سيف الهليجي) وإصابة 3 مقاتلين اخرين".

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استشهاد معاون آمر اللواء 19 بالحشد وإصابة 3 مقاتلين خلال عمليات الإرادة الصلبة

  • 267
  • 2022/04/24 19:04

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بغداد اليوم - النجف

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باستشهاد معاون آمر اللواء 19 بالحشد وإصابة 3 مقاتلين خلال عمليات الإرادة الصلبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم، خلال عمليات الإرادة الصلبة في الانبار".

وأضاف، ان "الانفجار أسفر عن استشهاد معاون امر اللواء 19 بالحشد الشعبي احمد خالد (ابو سيف الهليجي) وإصابة 3 مقاتلين اخرين".

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