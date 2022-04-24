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'طالبان' توزع أيام الأسبوع بين الطلاب والطالبات.. فأيها للذكور وأيها للإناث؟

'طالبان' توزع أيام الأسبوع بين الطلاب والطالبات.. فأيها للذكور وأيها للإناث؟
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

قالت قناة Ariana News، إن حركة "طالبان" قررت فرض التعليم المنفصل في الجامعات الأفغانية، على أساس الجنس.

العالم - أفغانستان

وجاء في بيان صدر عن وزارة التعليم العالي الأفغانية: "سيتم فصل الطلاب عن الطالبات وسيحضرن محاضرات في أيام مختلفة من الأسبوع".

ووفقا لقرار الوزارة، سيتم تخصيص ثلاثة أيام في الأسبوع للطلاب لحضور الفصول الدراسية. وجاء في البيان أن "الفتيات سيستمعن إلى المحاضرات أيام الاثنين والأربعاء والسبت، الذكور - الثلاثاء والخميس والأحد".

وقد أرسلت وزارة التعليم العالي الأفغانية، تعميما إلى الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا في البلاد بشأن هذه المسألة. وأكدت إدارة جامعة كابل أن لديها أمرا لتنظيم تعليم منفصل في الجامعة ووضعت خطة خاصة "تسمح للطالبات بمواصلة دراستهن".

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'طالبان' توزع أيام الأسبوع بين الطلاب والطالبات.. فأيها للذكور وأيها للإناث؟