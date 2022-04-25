شاهد..تفاصيل تاريخ البرلمان اللبناني منذ تأسيسه

العالم - خاص بالعالم

كان مجلس النواب اللبناني الأول في العالم 1928 بعد ان سبقه مجالس تحت مسميات مختلفة: اللجنة الادارية، والمجلس التمثيلي ومجلس الشيوخ.

وشهد لبنان في مرحلة ما قبل الاستقلال اربعة مجالس نيابية، وكانت هذه المجالس مختلطة، عدد من النواب ينتخب من الشعب والعدد الاخر يعيين تعيينا.

بعد الاستقلال شهد لبنان تسعة مجالس نيابية في مرحلة ماقبل اتفاق الطائف، لكن المجلس الاخير استمر 20 عاما، بزمن قياسي في تاريخ المجالس النيابية، حيث استمر طيلة الحرب الاهلية، او اعتبرت ولايته كل أربع سنوات دورا تشريعيا واحدا.

بعد اتفاق الطائف شهد لبنان ستة مجالس نيابية وقدج تعدل عدد المعاقد ليصبح 128 معقدا موزعة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وبقيت على هذا الشكل حت اليوم.

رئاسة مجلس النواب مرت بمرحلتين، المرحلة الاولى تولت شخصيات مسيحية وإسلامية الرئاسة قبيل الاستقلال ، والمرحلة الثانية حصرت بشخصيات من الطائفة الشيعية منذ العام 1946 لغاية اليوم.

أما عن ولاية رؤساء المجالس، فمنذ العام 1920، تسلمت 16 شخصية لبنانية المنصب، اقصر الولايات لم تتجاوز الأشهر الثلاثة مع الرئيس إميل إده عام 1925 أما اطولها فقد امتدت 30 عاما نبيه بري منذ العام 1992.

وتولى رئاسة مجلس النواب بالترتيب قبل الاستقلال : داود عمون، حبيب السعد، نعوم لبكي، إميل إده، موسى نمور، محمد الجسر، شارل دباس، بترو طراد، خالد شهاب.

وبعد الاستقلال: صبري حمادة، حبيب أبو شهلا، أحمد الاسعد، عادل عسيران، كامل الاسعد، حسين الحسيني، نبيه بري.

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