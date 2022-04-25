صور مؤلمة للمسافرين اليمنيين من صالة مطار صنعاء

العالم- اليمن

حيث حول التحالف بفرضه حصار خانق على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية العاصمة صنعاء بشكل خاص واليمن بصفة عامة إلى سجن كبير لليمنيين.

دموع وحسرة

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صور مؤلمة من صالة الانتظار بمطار صنعاء الدولي لعدد من المسافرين المرضى من النساء والأطفال الذين كانوا مستعدين للسفر صباح اليوم إلى الأردن للعلاج، وفوجئوا بإلغاء الرحلة، وعادوا إلى منازلهم خائبين.

وأظهرت الصور الحزن الكبير للمرضى خاصة الأطفال والنساء، لعدم تمكنهم من السفر، رغم استكمالهم لكافة الإجراءات وعلى رأسها الحجز وقطع تذاكر السفر.

إعلان صادم

وقال مدير مطار صنعاء الدولي “خالد الشائف، في تغريدة له على منصة “تويتر”: “رغم الجاهزية الفنية لمطار صنعاء الدولي والاستعداد التام لاستقبال أول رحلة للخطوط الجوية اليمنية ومنح المسافرين تذاكر السفر إلا أن تحالف العدوان منع اصدار تصاريح وصول الرحلة”.

هذا وأعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية في وقت سابق، تأجيل أول رحلة تجارية عبر مطار صنعاء الدولي المغلق امام المسافرين اليمنيين، منذ 6 أعوام التي كانت مقررة إلى الأردن صباح اليوم الأحد، ضمن الرحلات المنصوصة في بنود اتفاق هدنة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن لمدة شهرين.

قلق أممي

بدوره أعرب المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، عن قلقه من تلك الخطوة، داعيا الأطراف إلى العمل على إيجاد حل لاستئناف الرحلات الجوية.

وقال غروندبرغ في بيان نشره المكتب الأممي على تويتر “أود أن أعبر عن قلقي إزاء تأجيل الرحلة التجارية الأولى من مطار صنعاء والتي كانت مقررة اليوم. أحث الأطراف على العمل بشكل بنّاء معي ومع مكتبي لإيجاد حل يسمح باستئناف الرحلات الجوية كما هو مخطط لها”.

ضعف أممي وتعنت التحالف

وفي أول رد رسمي من حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبدالسلام في تغريده له على منصة “تويتر” اليوم الأحد : ” استمرار إغلاق مطار صنعاء بعدم السماح بتسيير الرحلات المتفق عليها في الهدنة الإنسانية وعرقلة السفن تعنت واضح يثبت عدم جدية تحالف العدوان لإحلال السلام “.

وانتقد عضو الوفد المفاوض في حكومة الانقاذ الوطني اليمنية “عبدالملك العجري”، اليوم الأحد، الإداء الهزيل للأمم المتحدة في تنفيذ بنود الهدنة الإنسانية في اليمن، جراء الخروقات اليومية لقوات التحالف وتعنت دول التحالف في عدم الالتزام بتنفيذ كافة بنودها.

وقال العجري، في تغريدة له على موقع “تويتر”، “كان يفترض أن تستثمر الهدنة لبحث ملفات رفع الحصار وإنهاء الحرب الا أن الأداء الهزيل والضعيف جدا للأمم المتحدة وبعثتها الخاصة مع الهدنة يوجب إعادة النظر في دورها”.

وطالب العجري، إشراك أطراف إقليمية أو دولية محايدة في رعاية أي اتفاق وضمان تنفيذه.