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دراسة: 4 أعراض قد تشير للإصابة بالسرطان

دراسة: 4 أعراض قد تشير للإصابة بالسرطان
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

كشفت دراسة نشرت في مجلة PLOS ONE العلمية في مارس 2022، أن أربعة أعراض قد تشير إلى الإصابة بمرض السرطان.

العالم - منوعات

ويشير بعض الخبراء إلى أن التعب الشديد والسعال أحد علامات الإصابة بالسرطان.

ووفقا للدراسة هناك العديد من الأحاسيس الجسدية التي غالبا ما تكون غير محددة، ولا يسهل فهمها وفي كثير من الأحيان، لم يتم التعرف عليها في البداية كدليل على سرطان الرئة من قبل الشخص المصاب.

وحذر الباحثون من أن هذا غالبا ما يؤدي إلى التشخيص المتأخر.

وبحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية حلل الباحثون بأثر رجعي حسابات 61 شخصا تم تشخيص إصابتهم بسرطان الرئة في الدنمارك وإنجلترا والسويد.

وكشفت النتائج أن السرطان قد لا يزعج المرضى في بداية الأمر، ومع ذلك، قال بعض المرضى إنهم شعروا بأعراض معينة في المراحل الأولى من المرض، والتي شملت الشعور بالتعب والسعال، بالإضافة إلى ضيق التنفس والألم.

ونصح طبيب الأورام إيفان كاراسيف، بتناول المكسرات وثمر الورد وسمك الرنكة، لتي تساعد في منع تطور الأورام الخبيثة في الجسم.

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