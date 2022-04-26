العالم - السودان

وخرج المئات في عدة أحياء بمدن العاصمة الخرطوم، وبحري(شمال) وأم درمان(غرب) عقب تناول إفطار رمضان جماعيا؛ تخليدا لأرواح ضحايا الاحتجاجات، بحسب شهود عيان.

وأفاد الشهود أن المتظاهرين تجمعوا في أحياء "الصحافة" و"مايو" و"الشجرة"، جنوبي الخرطوم، وفي حي "العرضة" بأم درمان، تلبية لدعوة وجهها نشطاء.

وردد المتظاهرون هتافات "شهداءنا ما ماتوا عايشين مع الثوار"، و "يا عيشه و حرية يا نغير الواقع .. يا موتة دغرية" (يا العيش بحرية أو تغيير الواقع أو الموت)"، وفق المصادر نفسها.

كما ردد المحتجون "ياعنصري مغرور كل البلاد دارفور "وينو السلام وينو (أين السلام) .. ودارفور بتنزف دم" (في إشارة إلى أحداث العنف بولاية غرب دارفور المستمرة منذ يوم الجمعة، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى)"، بحسب الشهود.

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول 2021، احتجاجات تطالب بحكم مدني وترفض إجراءات استثنائية أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وأبرزها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ونفى البرهان صحة اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن تلك إجراءات تستهدف تصحيح مسار الفترة الانتقالية، وإنه سيسلم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.