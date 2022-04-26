مجموعة أطباء يطلقون مبادرة لخدمة مجانية في خوزستان

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وقال رئيس نقابة الاطباء في محافظة خوزستان:"شكلنا هذا الفريق المميز من الاطباء والممرضين بصورة حركة تطوعية لاتنتمي الی أي مؤسسة للحضور في المناطق الضعيفة مالياً للاهتمام بأمورهم الصحية".

اطباء اخصائيون وممرضون وممرضات كلهم تطوعوا لفحص ومعالجة المرضى واحالة بعضهم للمراكز الطبية والمستشفيات بحسب الحاجة العلاجية والامكانيات الطبية.

وقال حسين غبيشي وهو أخصائي الخلايا الجذعية:"مجموعة اطباء سفراء السلامة تقدم خدمة مجانية في شهر رمضان، ان شاء الله نکون في خدمة الناس".

اقبال ورضى المرضى من المبادرة امر مهّد الطريق للاطباء على الاستمرار بمشروعهم الخيري وجعله منطلقاً يحتذى به.

أخذ هؤلاء الاطباء علی عاتقهم في شهر رمضان الفضيل، مسؤولية علاج مرضی بلدتهم لتكون بذلك مبادرة يحتذی بها، مبادرة يأمل من خلالها ان تسجل في قائمة أعمالهم الانسانية والخيرية.