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العراق: الإطاحة بإرهابي عمل في "جيش دابق"

العراق: الإطاحة بإرهابي عمل في
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد الإرهابيين العاملين فيما يسمى بـ"جيش دابق وولاية نينوى" في منطقة السيدية جنوب غربي بغداد.

العالم - العراق

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "بعملية نوعية مباغتة تمكنت قوة بإمرة آمر الفوج الثالث اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبإسناد جهد ومعلومات استخبارية دقيقة من مداهمة احد الدور السكنية في منطقة السيدية ببغداد تم خلالها القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابي المطلوبين وفق المادة ٤/ إرهاب والتي تشير المعلومات الامنية انه احد العاملين بما يسمى (جيش دابق ، وولاية نينوى)".

وأضاف البيان، أن "القوات الأمنية ضبطت في المكان الذي تم مداهمته على عجلة خصوصي وبندقية كلاشنكوف مع مخزن ومسدس عدد٢ وجهاز رسيفر كاميرات وجهاز لابتوب واجهزة هاتفين ايفون".

وأشار إلى أنه "تم تسليم الإرهابي مع المضبوطات اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه".

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