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تركيا تصدر الدفعة الأولى من مسيرات "جاكال" إلى بريطانيا

تركيا تصدر الدفعة الأولى من مسيرات
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة تركية لتطوير الطائرات المسيرة والتدريب عليها، تصدير الدفعة الأولى من مسيرات "جاكال" محلية الصنع، إلى بريطانيا.

العالم - تركيا

وأوضحت شركة "بي في لوس تكنولوجي"، أن الدفعة الأولى من الطائرات المسيرة المذكورة سيتم تصديرها إلى بريطانيا.

وأبرمت شركة "بي في لوس تكنولوجي" ونظيرتها البريطانية "فلاي باي تكنولوجي"، عقدا لتصدير المسيرات المذكورة إلى بريطانيا.

وعقدت مراسم إبرام العقد بين الجانبين، في مركز المؤتمرات بجامعة غبزة التقنية، في ولاية قوجا إيلي، شمال غربي تركيا.

ويتضمن العقد في المرحلة الأولى، تصدير 5 مسيرات "جاكال" إلى بريطانيا، ستستخدم في مجال الشحن والخدمات اللوجيستية.

وتهدف الشركة المطورة إلى الرفع من وزن حمولة الطائرة، وكذلك تحسين مداها خلال السنوات القادمة.

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