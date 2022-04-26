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البيت الأبيض يعلن إصابة هاريس بفيروس كورونا

البيت الأبيض يعلن إصابة هاريس بفيروس كورونا
الثلاثاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خضعت لفحص كورونا وجاءت نتيجة الاختبار إيجابية، مطمئنا أنها لم تكن في الأيام الأخيرة على اتصال "مكثف" بالرئيس جو بايدن.

العالم - منوعات

وقالت كيرستن آلن المتحدثة باسم هاريس في بيان إن نائبة الرئيس "لا تعاني أي عوارض وستعزل نفسها وتواصل العمل من مقر إقامتها"، مشيرة إلى أنها "لم تكن على اتصال وثيق بالرئيس أو بالسيدة الأولى وذلك بسبب برامج رحلاتهم الأخيرة".

وأكدت أن "هاريس ستتبع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض ونصائح أطبائها، وستعود إلى البيت الأبيض عندما تكون نتيجة اختبارها سلبية".

كما أعلن اليوم الثلاثاء، إصابة اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بفيروس كورونا، هما كريس مورفي ورون وايدن. في وقت سابق من هذا الشهر، أصيبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بكورونا، وكذلك المدعي العام ميريك غارلاند.

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البيت الأبيض يعلن إصابة هاريس بفيروس كورونا

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