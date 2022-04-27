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شاهد..هكذا فشل مخطط الاحتلال للاستفراد بالإقصى

الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية في غزة محمود خلف على فَشل مخطط الاحتلال الاسرائيلي للاستفراد بكل منطقة جغرافية فلسطينية على حداها.

العالم - خاص بالعالم

وقال خلف في حديث لبرنامج"مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الاحتلال الاسرائيلي فشل في عزل الضفة الغربية والقدس المحتلة عن غزة، وذلك لان المقاومة قالت كلمتها بشكل واضح خلال العدوان الجديد من قبل الاحتلال الاسرائيلي على مدينة القدس والمسجد الاقصى المبارك، بان كل المناطق الفلسطينية وحدة جغرافية واحدة ولها مصير سياسي واحد.

واوضح خلف، أن الاحتلال الاسرائيلي فهم رسالة المقاومة في غزة بانه اذا استمر بممارسة عدوانه في المسجد الاقصى المبارك والقدس سوف تكون للمقاومة كلمة جديدة وستشهر سيف القدس الثاني بوجه عنجهيته المتصاعدة.

واشار خلف، الى ان التسهيلات الإقتصادية وفتح العديد من مجالات التسهيل للعمال لا يساوي شيء امام تغور الاحتلال على القدس والمسجد الاقصى المبارك، مشددا على ان غزة لن تقف مكتوفة الايدي امام عنجهية الاحتلال.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد..هكذا فشل مخطط الاحتلال للاستفراد بالإقصى

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