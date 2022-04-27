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انفوغرافيك.. قادة المقاومة يجرّمون التطبيع ويؤكدون قرب تحرير القدس

انفوغرافيك.. قادة المقاومة يجرّمون التطبيع ويؤكدون قرب تحرير القدس
الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

بمناسبة حلول يوم القدس العالمي عقد يوم الثلاثاء، ‘منبر القدس’ السنوي لقاءه الذي جمع على الهواء الافتراضي قادة المقاومة، حيث أكدت شخصياتٌ دينية وسياسية في منبرِ القدس بمناسبةِ يومِ القدس العالمي أنّ القدسَ خطٌ أحمر وأنّ المقاومةَ في سبيلِ تحريرِ فلسطين مستمرةٌ حتى دحرِ الاحتلالِ الاسرئيلي.

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