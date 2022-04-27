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الاحتلال یجرف أراض تمهيدا لإحكام الإغلاق على منطقة مسافر يطا

الاحتلال یجرف أراض تمهيدا لإحكام الإغلاق على منطقة مسافر يطا
الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعمليات تجريف بطول 7 كيلومترات في تجمعات "جنبا، والحلاوة، والمركز"، تمهيدا لإحكام الإغلاق على "مسافر يطا"، جنوب الخليل.

العالم – فلسطين

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور، في بيان مقتضب اليوم الأربعاء (27-4)، إن "قوات الاحتلال نصبت عددًا من الخيام العسكرية في عدة تجمعات وخرب في مسافر يطا، وذلك ضمن خطتها المتواصلة لتشديد الخناق على المواطنين، وللحيلولة دون وصول العمال إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948".

كما شرعت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف بطول سبعة كيلومترات في تجمعات "جنبا"، و"الحلاوة"، و"المركز"، تمهيدًا لإحكام الإغلاق على مسافر يطا، وللحيلولة دون وصول العمال إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.

ومسافر يطا، عبارة عن مجموعة من 19 قرية فلسطينية، ويتعرض المزارعون فيها لانتهاكات واعتداءات مستمرة من قبل جيش الاحتلال، الذي يستهدف أراضيهم ومزروعاتهم وممتلكاتهم، لاسيما في المناطق المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

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