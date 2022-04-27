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قوات بريطانية تصل سواحل عدن

قوات بريطانية تصل سواحل عدن
الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

دفعت بريطانيا، يوم الثلاثاء، بتعزيزات عسكرية جديدة في السواحل اليمنية.

العالم- اليمن

جاء ذلك، تزامنا مع تعزيز الولايات المتحدة تواجدها برفقة القوى الغربية المشتركة في المياه الإقليمية اليمنية، خلال الأسابيع الأخيرة، بعد تسيير القوات الأمريكية دوريات عسكرية مشتركة بحرية في البحرين الأحمر والعربي.

وقالت القوات الغربية المشتركة في الخليج الفارسي، في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر ، إنه تم إرسال الفرقاطة البريطانية ” تي 23 “، إلى خليج عدن ، مؤكدة أن البارجة البريطانية باشرت مهامها في 20 من الشهر الجاري.

وأوضحت القوات الأجنبية المشتركة أن الفرقاطة ستعمل على دعم فرقة العمل المشتركة المعروفة بـ ” سي تي إف “، تحت مزاعم الملاحة البحرية في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات، في ظل مساعي بريطانية لاستعادة دورها الاستعماري في المحافظات الجنوبية تحت غطاء التحالف السعودي الإماراتي، بعد إنشاءها قاعدة عسكرية في محافظة المهرة، شرقي البلاد.

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قوات بريطانية تصل سواحل عدن

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