أحزاب يمنية تدين مماطلة دول العدوان في فتح مطار صنعاء

العالم - اليمن

وأكدت أحزاب المشترك في بيان لها اليوم الخميس، أن عدم تنفيذ تحالف العدوان لبنود اتفاق الهدنة كاملة ومنها الرحلات من وإلى مطار صنعاء بنحو رحلتين أسبوعيا يدل على عدم جديته في السلام.

ودعت القيادة لإعادة النظر في الموقف من الهدنة التي أفشلها طرف العدوان والاستمرار في عمليات كسر الحصار دفاعا عن الشعب اليمني ومعاناته.

إلى ذلك دعت أحزاب المشترك كوادرها ومنتسبيها وأبناء الشعب اليمني قاطبة للخروج المهيب والمشرف في مسيرات يوم القدس العالمي، عصر غد الجمعة، في العاصمة صنعاء والمحافظات في الساحات التي ستحددها اللجنة المنظمة للفعاليات.