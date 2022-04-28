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رئيسي يشيد بالعاملين في مصفى "نفت بارس" باعتباره نموذجا وطنيا

رئيسي يشيد بالعاملين في مصفى
الخميس ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

أشاد الرئیس الايراني،السيد ابراهيم رئيسي، بالعاملين في مصفى نفت بارس الذي اعتبره نموذجا وطنيا وذلك في المهرجان الوطني الـ 33 الذي اقيم لتقديم العمال المتميزين ومجموعات العمل والوحدات النموذجية الوطنية للعام الماضي تزامنا مع بدء اسبوع العامل.

العالم - إيران

وتم تكريم العمال المتميزين ووحدات العمل النموذجية في المراسم التي حضرها الرئيس رئيسي كما تم تكريم المدير العام لشركة نفت بارس باعتباره المدير المتميز.

وجاء في درع التكريم لهذا المدير أنه في العام الذي اسماه قائد الثورة الاسلامية بعام الانتاج والعلوم المعرفية وتوفير فرص العمل، يتم تكريم شخصكم بهذا الدرع بمناسبة المهرجان الوطني الـ 33 للعمال ومجموعات العمل والوحدات النموذجية.

وجرت هذه المراسم عصر الثلاثاء بحضور وزراء التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي والصناعة والمناجم والتجارة، اضافة الى مسؤولي النقابات والجمعيات العمالية وجمع من مسؤولي الوحدات النموذجية الوطنية والعمال ومجموعات العمال المتميزين في البلاد.

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