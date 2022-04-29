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قائد الرد السريع بالعراق: الجنوب المنطقة الأصعب في العراق والامريكان منعوا تجهيزنا

قائد الرد السريع بالعراق: الجنوب المنطقة الأصعب في العراق والامريكان منعوا تجهيزنا
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

وصف قائد قوات الرد السريع الفريق ثامر الحسيني، الجنوب بـ"المنطقة الأصعب" في العراق.

العالم - العراق

وقال الحسيني لبرنامج قبل السحور من على قناة الفرات الفضائية :"جنوب العراق أصعب من وسطه ووسطه اصعب من شماله بسبب التأثيرات العشائرية والسياسية".

وأضاف "نفذنا مجموعة من الانزالات على اهداف منتخبة في الصحراء الغربية بالاشتراك مع القوات الخاصة وحرس الحدود".

وأشار الحسيني الى ان "أغلب القطعات تعمل بما دون الخمسين بالمائة من ملاكاتها ونحن في الرد السريع نشتغل بـ 38 %".

واعتبر "نظام البديل بأنه ينعكس كثيرا على الجندي وله أثر إيجابي كبير وكنا نطبقه حتى في المعارك".

وكشف الحسيني ان "الامريكيين منعوا فرقة الرد السريع من التدريب والتجهيز وفقا لضوابطهم".

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