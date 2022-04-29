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الشيخ دعموش: حزب الله في ‏الخط الامام لمعركة القدس

الشيخ دعموش: حزب الله في ‏الخط الامام لمعركة القدس
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة التي ألقاها في مجمع السيدة زينب(ع) ان أهمية مناسبة يوم القدس العالمي، الذي أعلنه الامام الخميني، تكمن في أنها أصبحت اليوم محورا لفعاليات وتحركات عالمية عابرة ‏للطوائف والمذاهب والمناطق وتتعاظم سنة بعد سنة كلما تعاظمت مقاومة ‏الشعب الفلسطيني.

العالم - لبنان

‎وأشار الشيخ الخطيب الى ان “إحياء يوم القدس العالمي هذا العام بهذه القوة يبعث برسالة ‏خاصة ايضا لأنظمة التطبيع والاستسلام في المنطقة: أنكم اذا كنتم تراهنون ‏على اقناع الشعوب بالتطبيع والاذعان للارادة الاميركية والاسرائيلية والتسليم ‏بالاحتلال أامر واقع، فإنكم إنما تراهنون على سراب وخيال واوهام، لان ‏الشعوب الحية والاجيال لن تقبل بمسار التطبيع ولا بمنطق التخاذل والاستسلام وستبقى قضية القدس في أعلى سلم اولوياته”.

وأكد الشيخ دعموش ان “حزب الله يعتبر نفسه جزءا من معركة القدس وهو في ‏الخط الامامي في هذه المعركة الى جانب الفصائل الفلسطينية”، وتابع “هو يدفع ثمن ‏هذا الموقف الذي يتبنى خيار المقاومة ومنطق المقاومة وثقافة المقاومة كخيار ‏وحيد لتحرير القدس وفلسطين واعادتها الى اهلها والى الامة”، ولفت الى ان “كل ما يتعرض له حزب الله في الداخل والخارج من حصار وعقوبات ‏وتحريض وتشويه وتهديد وتضييق هدفه الاساسي هو التخلي عن المقاومة وعن ‏القدس وفلسطين والذهاب نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني لتثبيت وجود هذا الكيان على أرض فلسطين”.

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