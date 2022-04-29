خيارات الناخب اللبناني

خاص بالعالم

منابر اعلامية مفتوحة على التحريض وخطاب كراهية يطفو على حاجات الناس ويصل حدود الغاء الشريك الاخر، واجندات تتبعثر فيها الحاجة الى بناء الوطن والخروج الآمن من الازمة وحماية حقوق لبنان في خضم عناوين ابعد ما تكون عمّا يتطلع اليه المواطن في ظل الظروف الراهنة.

فكيف ستتجه خيارات الناخب؟

وأي العناوين التي ستدفعه للنزول الى صناديق الاقتراع وممارسة حقه السياسي؟

ثم أي البرامج التي اعتمدها المرشحون لكسب ثقة الناخب؟

يناقش برنامج "خيار لبنان" هذا الموضوع مع المرشحة عن المقعد الماروني في لائحة الشراكة والارادة في قضاء الشوب الدكتور حبوبة عون.

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