الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

خيارات الناخب اللبناني

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

تتأرجح خيارات الناخب في لبنان وسط سلة حافلة بالاولويات، ومشهد مزدحم بالخطاب التأجيجي الطائفي الذي يتجاوز حاجات المواطن وهمومه التي اثقلت كاهله طيلة السنوات الاربع.

خاص بالعالم

منابر اعلامية مفتوحة على التحريض وخطاب كراهية يطفو على حاجات الناس ويصل حدود الغاء الشريك الاخر، واجندات تتبعثر فيها الحاجة الى بناء الوطن والخروج الآمن من الازمة وحماية حقوق لبنان في خضم عناوين ابعد ما تكون عمّا يتطلع اليه المواطن في ظل الظروف الراهنة.

فكيف ستتجه خيارات الناخب؟

وأي العناوين التي ستدفعه للنزول الى صناديق الاقتراع وممارسة حقه السياسي؟

ثم أي البرامج التي اعتمدها المرشحون لكسب ثقة الناخب؟

يناقش برنامج "خيار لبنان" هذا الموضوع مع المرشحة عن المقعد الماروني في لائحة الشراكة والارادة في قضاء الشوب الدكتور حبوبة عون.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الرياض تجبر الحريري على الدعوة إلى الاقتراع في انتخابات نيابية

شاهد..تفاصيل تاريخ البرلمان اللبناني منذ تأسيسه

شاهد..لماذا لبنان امام تغيير جذري؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الفصائل الفلسطينية في لبنان تنظم عرضا رمزيا بعنوان"القدس هي المحور"

مكتب بارزاني يكشف حقيقة انباء مقاطعة مقتدى الصدر له

بعد 20 يوما من الحصار.. عودة مخبز البعث في القامشلي للعمل

ادارة بايدن تضغط على السعودية.. ادلة دفينة تشير لتواطؤ السعودية بهجمات 11 سبتمبر/ايلول+صور

صباغ: يجب مساءلة الدول التي وفرت الدعم للتنظيمات الإرهابية

خيارات الناخب اللبناني