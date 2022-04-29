جمعية الوفاق: في يوم القدس العالمي العالم اصبح اكثر ايماناً واعتقاداً بقضية فلسطين

العالم - البحرين

وفيما يلي نص البيان:

في يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك تمر علينا هذه المناسبة هذا العام والقضية اكثر حضوراً وعمقاً في العقول والقلوب والضمائر الحرة.

نؤكد على أن القدس هي محور الصراع بين الحق والباطل والخير والشر وهي بوصلة الأحرار ومحل الاجماع الإسلامي والعربي الأصيل.

ونؤكد على أن هرولة بعض الانظمة للتطبيع والارتماء في أحضان الإحتلال يعكس عزلتها وانفصالها وعدائها لكل الامة الاسلامية والعربية ولكل أحرار العالم.

إن شعبنا في البحرين بدأ مبكراً وهو مستمر في التعبير الجاد والصادق عن الالتفاف والالتزام الوطني والديني والقومي بالقضية المركزية الاولى عبر التظاهرات والاشكال التضامنية المختلفة.

نشد على أيدي أبناء شعبنا وكل شعوب العالم الذي يتظاهرون ويجتمعون ويرفعون الصوت عالياً دفاعاً عن فلسطين وعن الاقصى ونؤكد براءة شعبنا من سلوك وممارسات النظام الحاكم في علاقته ودعمه للانتهاكات والجرائم والتطبيع مع كيان الإحتلال.

#القدس_هي_المحور