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220 ألف مصل يؤدون صلاة التراويح السبت في الأقصى

220 ألف مصل يؤدون صلاة التراويح السبت في الأقصى
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عزام الخطيب، إن أكثر من 220 ألف شخص أدوا صلاة التراويح ليلة السبت في المسجد الأقصى.

العالم-فلسطين

وأضاف الخطيب، أنه "رغم التقيدات واغلاق المعابر امام المصلين ومنعهم من الدخول إلى المسجد، بدأت الوفود تزحف إلى المسجد الأقصى منذ الساعة 8:30 صباح الجمعة".

وأكد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن "المسجد الأقصى لا يقبل الشراكة وهو ملك للمسلمين وحدهم".

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت صباحا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت باتجاه المصلين، ما أسفر عن 42 إصابة بالاختناق والأعيرة المطاطية بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأجبر الجنود الإسرائيليون المصلين على مغادرة المسجد الأقصى، واعتدوا عليهم في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

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220 ألف مصل يؤدون صلاة التراويح السبت في الأقصى

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