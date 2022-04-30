220 ألف مصل يؤدون صلاة التراويح السبت في الأقصى

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وأضاف الخطيب، أنه "رغم التقيدات واغلاق المعابر امام المصلين ومنعهم من الدخول إلى المسجد، بدأت الوفود تزحف إلى المسجد الأقصى منذ الساعة 8:30 صباح الجمعة".

وأكد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن "المسجد الأقصى لا يقبل الشراكة وهو ملك للمسلمين وحدهم".

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت صباحا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت باتجاه المصلين، ما أسفر عن 42 إصابة بالاختناق والأعيرة المطاطية بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأجبر الجنود الإسرائيليون المصلين على مغادرة المسجد الأقصى، واعتدوا عليهم في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.