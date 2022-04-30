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الرئيس التونسي: حريصون على تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة

الرئيس التونسي: حريصون على تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والتبادل والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، وتمسك بلاده بثوابت ومبادئ سياستها الخارجية وخاصة التمسك بالشرعية الدولية.

العالم - تونس

وشدد رئيس تونس، خلال لقائه مع وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، على تمسك تونس بثوابت سياستها الخارجية وأهمها أيضا عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وتعزيز الأمن والسلم الدوليين والتسوية السلمية للنزاعات.

كما استمع الرئيس قيس سعيد إلى عرض حول نتائج مشاركات تونس في اجتماعات إقليمية ودولية انعقدت خلال الفترة الماضية ومن بينها الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات "الإسرائيلية" في مدينة القدس المحتلة، واطلع كذلك على أهم الاستحقاقات الدبلوماسية المقبلة على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.

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