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هبوط 8 طائرات نقل عسكرية إماراتية في مطار إسرائيلي بالنقب

هبوط 8 طائرات نقل عسكرية إماراتية في مطار إسرائيلي بالنقب
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن طائرات شحن ضخمة تابعة لسلاح الجو الإماراتي هبطت في فلسطين المحتلة مرات عدة خلال الأسبوعين الماضيين.

العالم - فلسطين المحتلة

وذكرت الصحيفة أن سبب هذه الرحلات لم يتضح بعد، لكن يشتبه بأنها تنقل معدات أمنية وعسكرية بموجب اتفاق مشترك وقعه الجانبان في الآونة الأخيرة.

ووفق الصحيفة، فقد هبطت خلال الأسبوعين الماضيين 8 طائرات شحن ثقيلة من طراز “سي-17 غلوب ماستر” (C-17 Globemaster) وجميعها تتبع لسلاح الجو الإماراتي.

وحطت الطائرات في مطار نيفاتيم العسكري الإسرائيلي في صحراء النقب، وكانت كل منها تقلع بعد ساعة من هبوطها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤول عن الصادرات العسكرية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلن في بداية أبريل/نيسان الجاري أن قيمة الصادرات العسكرية الإسرائيلية بلغت 11.2 مليار دولار العام الماضي، وأن 7% منها كانت لدول عربية وقعت اتفاقات للتطبيع مع "إسرائيل" تحت اسم اتفاقات أبراهام.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاق التطبيع المخزي مع الإحتلال الإسرائيلي بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر/أيلول 2020، ثم لحق بهما السودان والمغرب باتفاقات مشابهة.

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