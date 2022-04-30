أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 30 أبريل 2022

ابرار..

القائد .. فلسطين برمتها تحولت لميدان مقاومة, وكل المخططات والمشاريع التساومية مع العدو ملغية

قدس ..

إيران تعلن دعمها الأكيد للشعب الفلسطيني بمسيرات يوم القدس العالمي

جمهوري اسلامي ..

هتافات تحرير القدس غطت الأجواء في إيران والعالم بيوم القدس العالمي

آرمان ملي ..

رئيس الجمهورية .. تضامن الشعوب الإسلامية بمسيرات يوم القدس العالمي يعجل زوال الكيان الصهيوني

آفتاب يزد ..

مشاركة شعبية واسعة في مسيرات يوم القدس العالمي في إيران

اطلاعات..

تفجير إرهابي في مسجد بكابول يوقع خمسين شهيدا ونحو مئة جريح

ايران..

مجلس النواب الأمريكي يصادق على قرار يستهدف قدرات إيران في مجال الطائرات المسيرة

ابتكار ..

الصين تتهم أمريكا بالتعمد في إطالة الحرب بأوكرانيا لإضعاف روسيا

وطن امروز ..

الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بالإستهانة بالأمم المتحدة بقصف كييف خلال زيارة غوتيريس

سياست روز ..

صادرات اليران النفطية تسجل زيادة بنسبة ثلاثين بالمئة رغم إجراءات الحظر الأمريكية

كيهان..

الحشد الشعبي العراقي يبدأ عمليات لتطهير محافظتي بابل و صلاح الدين من الشراذم الداعشية

مردم سالاري ..

مصالحة بين بن سلمان وأردوغان على حساب دماء قاشقجي

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

ايران..

صحيفة ايران كتبت عن( محاولات أمريكا إضعاف قدرات إيران الدفاعية) قائلة ..صادق مجلس النواب الامريكي على مشروع قرار يستهدف قدرات ايران في مجال انتاج وتصنيع الطائرات من دون طيار , يتضمن عقوبات على اية شركات وجهات دولية تتعامل مع ايران في هذا المجال .

إن مثل هذا القرار يجسد بحد ذاته إنتهاكا للقانون الدولي الذي يعترف بحق بلدان العالم بتعزيز قدراتها الدفاعية المشروعة فالطائرات المسيرة ليست اسلحة دمار شامل ولا سلاح محظور دوليا كما ان ايران لاتواجه اي حظر تسليحي دولي .

ان امريكا اكدت بهذا القرار واقع افتقارها لاية جدية او نوايا حسنة بكل ضجيجها عن مفاوضات فيينا وضرورة احياء الاتفاق النووي, فمثل هذه القرارات والاجراءات الامريكية العدائية تؤكد صحة وصواب موقف بلادنا بعدم الثقة بامريكا وبالتزاماتها بالقوانين والمعاهدات الدولية .

ويبدو واضحا بأن قدرات ايران الدفاعية وخاصة في مجال الردع الاستراتيجي ترعب امريكا فمثل هذه القدرات تنظر واشنطن لها من زاوية كونها عقبة كبرى في طريق استراتيجياتها في المنطقة وكونها تعزز قدرات ومواقف مكونات جبهة المقاومة مقابل الكيان الصهيوني.

سياست روز ..

حول زيارة الرئيس التركي للسعودية كتبت ثحيفة سياست روز في مقالها ( زيارة أردوغان للرياض ) .. عد سنوات من الفتور في العلاقات لاسباب ايدلوجية بالدرجة الاولى واخرى ترتبط بجريمة قتل خاشقجي باسطنبول , جاءت زيارة اردوغان للسعودية بمثابة فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية مهدت انقرة لها بنقل ملف اتحقيقات بجريمة قتل خاشقجي للسعودية نفسها في تحرك يعطي انطباع واضح عن رغبة البلدين في اغلاق هذا الملف لتطبيع العلاقات .

إن ما تريده تركيا من وراء تحسين علاقاتها مع تركيا والإمارات رغم الخلافات الايدلوجية هو انعش إقتصادها المنهك تماما فتركيا تعاني من ازمة اقتصادية خانقة ابرز مؤشراتها الانخفاض الدراماتيكي في سعر عملتها وتزايد معدلات التضخم والبطالة وبتلتالي اتساع دائرة النقمة الداخلية ضد اردوغان وحزبه الحاكم .

ان انقرة تراهن على استقطاب رؤوس اموال سعودية وخليجية بشكل عام لانعاش اقتصادها وذلك عبر تجميد الخلافات الايدلوجية مع الرياض وحليفاتها, وقد سبق وان تحركت تركيا منذ اشهر باتجاه تحسين العلاقات المتوترة تماما مع مصر على خلفية عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي يمثل جماعة الاخوان المسلمين المدعومة تركيا الامر الذي اثار حفيظة تركيا عندها.

آرمان ملي ..

صحيفة أرمان ملي كتبت عن تاكيد الامين العام للامم المتحدة بأن (مجلس الأمن فشل بمنع وقوع الحرب بأوكرانيا ) قائلة ..الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريس وضع النقاط فوق الحروف لواقع فشل وعجزمجلس الامن الدولي في الحيلولة دون اندلاع الحرب في اوكرانيا .

إن إنتقادات غوتيريس لمجلس الأمن عززت الرؤية القائلة بأن هذا المجلس فقد عمليا جدوى وجوده منذ سنوات وهذه الانتقادات جاءت خلال قيامه بزيارة للعاصمة الاوكرانية كييف في اطار مهمة وساطة بين اوكرانيا وروسيا , تضمنت في نفس الوقت تفقد الاوضاع الانسانية الناجمة عن الحرب التي تشنها روسيا منذ شهرين على اوكرانيا .ان الامين العام للامم المتحدة حاول في نفس الوقت الحد من عنف انتقادته لمجلس الامن بالاشارة الى بذل المنظمة الدولية بشكل عام جهودا كبيرا لايصال المعونات الانسانية لاوكرانيا ولايقاف هذه الحرب.

خراسان . ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها الذي يحمل عنوان ( يوم القدس كان مختلفا هذا العام )..احيى الفلسطينيون يوم القدس العالمي في القدس والمسجد الاقصى متحدين بكل بسالة وشجاعة اجراءات الكيان الصهيوني القمعية وكل تهديدات قطعان المستوطنين .

ان المواجهات الواسعة بين الفلسطينيين والاحتلال قبل حلول هذه المناسبة العظيمة وخلالها ايضا تحمل مؤشرات واضحة على حدوث تغيير هائل في المعادلات لصالح الشعب الفلسطيني.

إن الساحة الفلسطينية بما فيها أراضي 48 تشهد منذ أسابيع تحولات نوعية في المواجهات الفلسطينية مع الكيان الغاصب فالفلسطينيون لم يكتفوا في هذه المواجهات بالضفة الغربية والقدس باستخدام الحجارة والاطارات المحترقة بل تصدوا في اعديد من الحالات لجنود الاحتلال باسلحة نارية في تطور يعززاحتمالات اندلاع انتفاضة مسلحة هذه المرة , وهناك العمليات الاستشهادية في اراضي 1948 وفي قلب تل ابيب نفسها بما حملت من مخاوف جدية للكيان الصهيوني باتساع دائرة اية انتفاضة جديدة لتصل اى عمق فلسطين المحتلة نفسها هذه المرة .

جمهوري اسلامي ..

نشرت صحيفة جمهوري اسلامي تقريرا يتحدث عن ( هبوط طائرات نقل إماراتية بقاعدة للكيان ) جاء فيه ..يقول موقع عرب 48 في فلسطين المحتلة ان ثماني طائرات نقل عسكري امارتية قد هبطت في قاعدة " نفاتيم " الجوية الصهيونية بصحراء النقب بفلسطين المحتلة خلال الاسبوعين الماضيين .

موقع عرب 48 إستند إلى المعلومات الدورية التي ينشرها موقع "فلاي رادار " الذي يتابع حركة الملاحة الجوية بالعالم.

ويبدوا ان هبوط هذه الطائرات الاماراتية بتلك القاعدة الجوية الصهيونية يرتبط باتفاقيات تعاون عسكري بين تل ابيب وابو ظبي في مجالات التدريبات الجوية وصناعة المسيرات ونظم الرادار , هذا الى جانب وجود استعدادات اماراتية للقيام باستعراض جوي في تل ابيب في احتفال بذكرى تأسيس الكيان الصهيوني .