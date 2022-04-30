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رود غوليت أسطورة هولندا وميلان

رود غوليت أسطورة هولندا وميلان
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

نستعرض لكم اليوم في التقرير التالي، أبرز المعلومات والأرقام القياسية والألقاب في حياة واحد من أساطير كرة القدم على مر العصور.

العالم - رياضة

يعتبر رود غوليت، أسطورة منتخب هولندا وفريق ميلان الإيطالي السابق، أحد أعظم اللاعبين في عالم كرة القدم، بعدما قدم مسيرة رائعة داخل الملاعب سواء مع المنتخب الهولندي أو الأندية التي لعب بقميصها وعلى رأسها ميلان، فينورد، إيندهوفن، وتشيلسي الإنجليزي.

ولد غوليت في مدينة أمستردام الهولندية في الأول من سبتمبر عام 1962، وبدأ حياته الكروية في فريق هارليم الهولندي قبل أن ينتقل إلى فريق فينورد عام 1982 ثم انتقل إلى ايندهوفن عام 1985، بعد ذلك انتقل إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة ميلان عام 1987.

ولعب رود غوليت مع ميلان 155 مباراة أحرز خلالهم 46 هدف، وفاز بالدوري الإيطالي 3 مرات، السوبر الإيطالي مرتين، السوبر الأوروبي مرة، دوري أبطال أوروبا مرتين وبطولة الانتركونتينينتال مرة، كما حصل على لقب أفضل لاعب في أوروبا عام 1987.

وتوج رود غوليت بجائزة الكرة الذهبية عام 1987 متفوقا على البرتغالي باولو فوتري صاحب المركز الثاني ثم جاء إيميليو بوتراجينيو في المركز الثالث.

وعلى المستوى الدولي، شارك رود غوليت في 66 مباراة مع المنتخب الهولندي سجل خلالها 17 هدفا، وساهم في تتويج الطواحين بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 1988.

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