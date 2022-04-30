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 وزير الخارجية التركي:نرفض العقوبات المطبقة على فنزويلا

 وزير الخارجية التركي:نرفض العقوبات المطبقة على فنزويلا
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تهدف للوصول إلى 1.5 مليار دولار لحجم التبادل التجاري مع فنزويلا، وإنه واثق من إمكانية تحقيق هذا الهدف بسهولة.

العالم-تركيا

جاء ذلك خلال مشاركته، الجمعة، في الاجتماع الثالث للجنة التعاون المشتركة بين البلدين، في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، محطته الأخيرة في جولته بأمريكا اللاتينية.

وجدد تشاووش أوغلو رفض تركيا للعقوبات المطبقة على فنزويلا، وأكد أنها ستواصل الوقوف إلى جانبها.

ولفت إلى أن تركيا تأتي في المرتبة الأولى ضمن الدول المستوردة من فنزويلا، رغم المسافة الكبيرة التي تفصل بين البلدين.

وأعرب عن ثقته بإمكانية تحقيق هدف الوصول إلى 1.5 مليار دولار في التبادل التجاري بين البلدين بكل سهولة، بالنظر إلى الأرقام المسجلة في الربع الأول من العام الحالي.

وفي 23 أبريل/ نيسان الحالي، بدأ تشاووش أوغلو جولة في أمريكا اللاتينية شملت الأوروغواي، والبرازيل، والإكوادور، وكولومبيا، وبنما، ويختتمها في فنزويلا.

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