ماكرون يعد زيلينسكي بإرسال المزيد من المساعدات العسكرية

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وأجرى رئيسا فرنسا وأوكرانيا محادثة هاتفية اليوم السبت.

ووفقًا للقناة، فقد وعد ماكرون زيلينسكي بـ"تعزيز المساعدات لأوكرانيا من الأسلحة الدفاعية والدعم الإنساني".

في أوائل فبراير، زار ماكرون موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي اليوم التالي، زار الرئيس الفرنسي كييف. بعد الحوار في موسكو، وأجرى ماكرون وبوتين محادثات هاتفية بشكل منتظم. يحافظ ماكرون أيضًا على اتصالات مع زيلينسكي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن الرئيس الفرنسي لا يستبعد إمكانية زيارة جديدة لأوكرانيا، لكنه يعتقد أن الوقت لم يحن بعد لمثل هذه الرحلة.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.