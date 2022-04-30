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دول عربية تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

دول عربية تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت السعودية وقطر أن غدا الأحد هو المكمل لشهر رمضان، وأن بعد غد الاثنين الموافق للثاني من مايو/أيار هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

العالم-العالم الاسلامي

وقالت قناة الإخبارية السعودية إنه تعذر رؤية هلال شهر شوال، والأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وفي قطر أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن غدا الأحد الموافق للأول من مايو/أيار هو المكمل لشهر رمضان، وأن بعد غد الاثنين الموافق للثاني من مايو/أيار هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في بيان للجنة صدر عقب اجتماعها بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساء اليوم السبت برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور ثقيل الشمري.

وفي اليمن أعلن وزير الأوقاف والإرشاد تعذر رؤية هلال شوال، وأن الأحد هو المكمل لشهر رمضان.

وفي العراق أعن ديوان الوقف السني عدم ثبوت رؤية هلال شوال، وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

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