الرئيس السوري يصدر مرسومين لترقية وزير الدفاع وتعيين رئيس أركان للجيش

العالم-سوريا

وفي التفاصيل، أفادت وكالة الأنباء السورية للأنباء "سانا" بأن "الرئيس الفريق بشار الأسد، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، يصدر المرسوم رقم 121 المتضمن ترقية اللواء علي بن محمود عباس وزير الدفاع إلى رتبة العماد اعتباراً من تاريخ 30 أبريل 2022".

وأوضحت "سانا" أن "الأسد أصدر المرسوم رقم 122، المتضمن تعيين اللواء عبد الكريم بن محمود إبراهيم رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة اعتبارا من تاريخ 30 أبريل 2022".

وكان الرئيس الأسد أصدر قبل يومين المرسوم رقم 115 لعام 2022 القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع.