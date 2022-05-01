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اغلاق معبر رفح خلال إجازة عيد الفطر

اغلاق معبر رفح خلال إجازة عيد الفطر
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء السبت، عن آلية عمل معبر رفح البري جنوبي القطاع، خلال إجازة عيد الفطر المبارك وقالت ان المعبر سيكون مغلقا خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

العالم - فلسطين

وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الإلكتروني، أن إجازة عيد الفطر المبارك في معبر رفح البري، ستبدأ اعتبارا من صباح اليوم الأحد، وتستمر حتى مساء الخميس 5 مايو 2022.

وأشارت إلى أن المعبر سيكون مغلقا خلال الأسبوع الجاري، على أن يعاد فتحه اعتبارا من صباح الأحد 8 مايو 2022.

ويحاصر كيان الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة منذ 15 عاما، ويحيط بالقطاع 7 معابر حدودية، منها 6 تصله مع الاراضي التي المحتلة ويسيطر عليها الكيان الاسرائيلي الذي أغلق 4 منها (تجارية)، عقب تسلم حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ زمام الامور في غزة، صيف 2007. فيما أبقى الاحتلال على معبرين، وهما معبر (بيت حانون) " إيريز″ كممر لتنقل الأفراد، و”كرم أبو سالم”، كمنفذ تجاري، بينما يخضع السابع، وهو معبر رفح البري، جنوبي القطاع، للسيطرة المصرية، حيث تشارك السطات المصرية بدورها في حصار القطاع نوعا ما.

ويهدف الاحتلال من إغلاق المعبر ومنع دخول العمال والتجار من قطاع غزة إلى محاولة دفع الجمهور الفلسطيني في القطاع إلى ممارسة ضغوط على قيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى لعدم إطلاق صواريخ على العمق الإسرائيلي رداً على انتهاكات الاحتلال في القدس المحتلة والمسجد الأقصى.

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اغلاق معبر رفح خلال إجازة عيد الفطر

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