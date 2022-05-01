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مجلس الأمن يطالب بمحاسبة مرتكبي الهجمات ضد المدنيين بأفغانستان

مجلس الأمن يطالب بمحاسبة مرتكبي الهجمات ضد المدنيين بأفغانستان
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

أدان مجلس الأمن الدولي، الهجمات "الإرهابية" ضد المدنيين في أفغانستان، داعيا لتقديم مرتكبيها ومموليها إلى العدالة.

العالم - افغانستان

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بالإجماع 15دولة.

وذكر البيان، "يدين أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات استمرار الهجمات الإرهابية الشنيعة التي تستهدف المدنيين في أفغانستان".

وخلال الأيام الأخيرة شهدت أفغانستان سلسلة هجمات تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي عددا منها وخلفت عشرات القتلى والإصابات، آخرها وقعت يوم الجمعة واستهدفت مسجدا في العاصمة كابل.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن أعمق تعازيهم لأسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين.

واعتبر البيان أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".

وشدد على "ضرورة محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة وتقديمهم للعدالة".

وحث بيان المجلس "جميع الدول على التعاون مع جميع السلطات المعنية في هذا الصدد، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

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