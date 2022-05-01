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فيديو لمظاهرات يوم القدس العالمي في ألمانيا

الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

خرجت يوم امس مظاهرات يوم القدس العالمي في ألمانيا ، في وقت منعت فيه شرطة العاصمة الألمانية برلين مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بمناسبة "يوم القدس" كانت مقررة الجمعة بحجة مخاوف من الحوادث المعادية للسامية المزعومة.

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فيديو لمظاهرات يوم القدس العالمي في ألمانيا