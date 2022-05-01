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الامن العراقي يطيح بارهابيين اثنين في بغداد والانبار

الامن العراقي يطيح بارهابيين اثنين في بغداد والانبار
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، عن القبض على المسؤول عن نقل الإرهابيين في راوة بالانبار.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، انه "بعملية استخبارية نوعية واستباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة السابعة والتي اكدت فيها الوصول الى مكان تواجد الارهابي المسؤول عن نقل الارهابيين وتقديم الدعم اللوجستي لهم في منطقة راوة".

واضافت انه "تم تشكيل قوة من المفارز الاستخبارية للشعبة وفوج مغاوير القيادة ومفرزة من استخبارات وارهاب راوة وفصيل استطلاع لواء المشاة الثامن، والتي طوقت منطقة تواجد الإرهابي وإلقاء القبض عليه في قضاء راوة بالانبار"، مشيرة الى إن "المعتقل من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب، حيث جرى بعدها تسليمه لجهة الطلب أصوليا".

وفي سياق منفصل اعلنت وكالة الاستخبارات، القبض على إرهابي في بغداد مشترك بجريمة اغتيال الشهيد مدير شرطة الاسكندرية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، "من خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة لتحركات عناصر عصابات داعش الإرهابية واستناداً لمعلومات من قبل أحد المتهمين الملقى القبض عليهم سابقاً، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب، كونه يعمل في ما يسمى ولاية الجنوب، وعمل ايضا بما تسمى سرايا الجهاد، وهو ومشترك بعمليات ارهابية في جرف النصر من بينها عملية اغتيال الشهيد مدير مركز شرطة الاسكندرية في العام 2004".

واضاف، انه "تم تصديق اقواله ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية لينال جزاءه العادل".

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