باحث أمريكي: "توسع الناتو هو السبب الرئيسي للصراع الروسي-الأوكراني"

العالم - الأميركيتان

وأشار الباحث الأمريكي إلى أن "الروس يردون على محاولة الغرب جعل أوكرانيا حصنا غربيًا على حدود روسيا".

وفي مقابلة حديثة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاغو إن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يريدون جعل أوكرانيا عضوا في الناتو، وبالتالي جعل أوكرانيا جزءا من الغرب.

وأوضح ميرشايمر المشهور بدراسته في العلوم السياسية والعلاقات الدولية: "من وجهة النظر الروسية، هذا غير مقبول بشكل قاطع. إنه يمثل تهديدا وجوديا، وهذا ما أدى إلى اندلاع الأزمة".

وأضاف أن استراتيجية روسيا هي التأكد من أن أوكرانيا لن تصبح جزءا من الناتو، وبصفة عامة لن تصبح جزءا من الغرب.

وقال الباحث "الأمريكيون مصممون على الانتصار، والروس مصممون على الانتصار. في مثل هذا الوضع، من الصعب أن ترى كيف يمكنك التوصل إلى نوع من اتفاق السلام الذي يضع نهاية لهذه الحرب".

وشدد على أنه "من الواضح تماما أنه ستكون هناك تداعيات كبيرة حقا، وسوف ننظر إلى الوراء بعد 20 أو 30 عاما من الآن ونرى أن هذه نقطة تحول رئيسية".