قواعد تركية وغارات عنيفة شمالي العراق.. والذريعة مكررة

خاص بالعالم

مصدرٌ محلي اشار إلى أن الطائرات التركية قصفت بشكلٍ عنيف مناطقَ بالقرب من التجمُّعات السكّانية في دهوك ما آثار حالةً من الهلع والخوف لدى سكّان تلك المناطق، وقال إن هذه الطائرات قصفت أيضاً مواقع قرب قضاء العمادية، دون معرفة حجم الخسائر الناجمة عن القصف.

وكانت تركيا أطلقت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي عمليةً عسكرية في شمال العراق تحت مسمى "القفل المخلب" داخل الاراضي العراقية بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني. وادت الى وقوع خسائر في قواتها.

ولاقت العمليات العسكرية التركية دوماً إدانات ومواقف غاضبة من قبل القوى السياسية والحكومة العراقية، إلا أن أنقرة لم تكترث لتلك الادانات وكثّفت هجماتها داخل كردستان العراق بحجة ملاحقة حزب العمال.

مراقبون يرون أن مجريات الأحداث في كردستان العراق مقلقة جدًا، وذلك بسبب ضعف قدرات الردع لدى الحكومة المركزية، وكذلك لضبابية وعدم وضوح موقف مسؤولي كردستان العراق من تركيا، رغم قيامها بقضم الأرض خلال عملياتها العسكرية في شمال العراق، والتي تثير الكثير من علامات الاستفهام حول هذه العمليات وحقيقة كونها موجهة ضد حزب العمال الكردستاني، ذلك أن الكثير من أماكن العمليات العسكرية بعيدة عن تواجد هذا الحزب.

وتؤكد مصادر عراقية ان الجيش التركي أقام حتى الان ست وثلاثين قاعدة ومقرا عسكريا في شمالي العراق وان بعض هذه القواعد والمقرات هي في عمق ثمانين كيلومترا داخل الاراضي العراقية.