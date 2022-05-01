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الشرطة التركية تعتقل العشرات في مظاهرات عيد العمال

الشرطة التركية تعتقل العشرات في مظاهرات عيد العمال
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

اعتقلت الشرطة التركية اليوم الأحد، عشرات المحتجين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى ميدان تقسيم الرئيسي في إسطنبول للمشاركة في مظاهرات عيد العمال احتجاجاً على الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التضخم.

العالم - تركيا

وقال مكتب حاكم إسطنبول بأنه تم السماح بإقامة احتفالات عيد العمال في منطقة أخرى، معتبراً أن التجمعات في جميع المواقع الأخرى غير مصرح بها وغير قانونية.

ونقلت وكالة رويترز مشاهدات عن مشاجرات بين شرطة مكافحة الشغب التركية والمتظاهرين، كما قامت الشرطة بتكبّيل أيديهم وعرضت صورهم على التلفزيون من قبل مذيعين محليين.

وذكرت الوكالة نقلاً عن وسائل إعلام محلية، بأن الشرطة التركية اعتقلت أيضا 30 شخصاً في وسط بشيكتاش و 22 آخرين في مناطق شيشلي.

وأوضح بيان صادر عن مكتب حاكم إسطنبول اليوم الأحد، بإن 164 متظاهراً اعتقلوا في أنحاء المدينة "لمحاولتهم تنظيم مظاهرات غير مشروعة".

تقام المسيرات التي يقودها العمال والنقابات في الأول من مايو من كل عام كجزء من احتفالات عيد العمال العالمي في العديد من البلدان.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الخميس الفائت، أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 68 بالمئة في أبريل / نيسان، مدفوعاً بالصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار السلع الأولية، ليتراجع قليلا فقط بنهاية العام.

وقال رئيس اتحاد النقابات العمالية التركية، إرغون أتالاي، وهو يضع إكليلاً من الزهور في ميدان تقسيم "كان موضوعنا الرئيسي هذا العام هو تكلفة المعيشة"، كما طالب بتعديل الحد الأدنى للأجور شهرياً تعكس ارتفاع الأسعار.

وأضاف أتالاي بأن: "التضخم يعلن في بداية كل شهر ونسبة التضخم يجب أن تضاف إلى الأجور كل شهر".

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الشرطة التركية تعتقل العشرات في مظاهرات عيد العمال الشرطة التركية تعتقل العشرات في مظاهرات عيد العمال

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