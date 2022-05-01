"طالبان" تدعو العالم لوقف التدخل في شؤون أفغانستان الداخلية

العالم - افغانستان

كما انتقد أخوند تجميد الولايات المتحدة لأصول بلاده، قائلا إنه يجب على العالم أن يبقى ملتزما بوعوده.

وأضاف، في تصريح نقلته قناة طلوع نيوز المحلية "قلنا إننا لن نؤذي أي شخص أو أي دولة ولا نريد لأي دولة أن تتدخل بشؤوننا".

وتابع: "نحافظ على وعودنا لأننا مسلمون. وندعو الدول الأجنبية إلى عدم التسبب في مشاكل للمسلمين والوفاء بوعودكم".

وقال رئيس الحكومة الأفغانية إن شعبه يحتفل غدا بأول أيام عيد الفطر في وضع أمني جيد، طالبا من الأفغان العودة إلى بلادهم.

ومنتصف أغسطس/ آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.

ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم "طالبان"، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، لا سيما احترام حقوق الإنسان، وعدم السماح باستخدام أفغانستان "ملاذا للإرهابيين".