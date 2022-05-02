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الأمن اللبناني يحبط محاولة تهريب 23 مهاجرا غير شرعي بحرا إلى قبرص

الأمن اللبناني يحبط محاولة تهريب 23 مهاجرا غير شرعي بحرا إلى قبرص
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات اللبنانية يوم الأحد، إحباط محاولة تهريب 23 مهاجرا غير شرعي من الجنسية السورية بحرا إلى قبرص، بعد أسبوع من غرق قارب يقل عشرات المهاجرين في المياه الإقليمية اللبنانية.

العالم - لبنان

وقالت قوى الأمن اللبنانية في بيان اليوم، إنها أحبطت بشمال لبنان محاولة تهريب 23 مهاجرا غير شرعي من الجنسية السورية بحرا إلى قبرص، وأوقفت اثنين من المهربين.

وتابعت أن أحد المهربين لبناني الجنسية والآخر سوري، وأنهما كانا يخططان لتهريب 23 شخصا بصورة غير شرعية من لبنان إلى قبرص عبر مركب بحري.

وأضاف البيان أن قوى الأمن داهمت منزلا للمهربين كان يتواجد فيه 23 شخصا من التابعية السورية، بينهم نساء وأطفال كانوا ينتظرون فيه انطلاقهم بحرا، وفقا لوكالة شينخوا.

وأقر المهربان بتلقيهما 3000 دولار عن كل شخص لتهريبه عن طريق البحر من طرابلس كبرى مدن شمال لبنان إلى قبرص خلال الليل، وفق البيان.

وأكدت قوى الأمن الداخلي على مكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى قبرص، والتي تتم غالبا بواسطة قوارب غير آمنة تعرض حياة المهاجرين على متنها لخطر الموت.

وكان الجيش اللبناني قد أحبط في 29 أبريل/نيسان الماضي في طرابلس كبرى مدن شمال لبنان محاولة تهريب 85 مهاجرا غير شرعي من الجنسيتين اللبنانية والسورية.

وتأتي هذه الحوادث بعد أسبوع من غرق قارب هجرة غير نظامي يقل عشرات الأشخاص قبالة طرابلس، حيث جرى انتشال سبع جثث وإنقاذ 45 شخصا كانوا ضمن الركاب على متنه.

وبحسب مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر، تتواصل عمليات البحث عن 24 مفقودا من ركاب القارب ما زال مصيرهم مجهولا.

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الأمن اللبناني يحبط محاولة تهريب 23 مهاجرا غير شرعي بحرا إلى قبرص

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