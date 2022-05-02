الكويت ستستثمر 750 مليون دولار في باكستان

العالم - الكويت

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار، أن كلا من شركة "إنرتك القابضة" التابعة لهيئة الاستثمار الكويتية، والشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار تقدمتا بطلب للحصول على ترخيص لتأسيس بنك رقمي، ومقترح بإنشاء مصنع للهيدروجين، ومدينتين ذكيتين.

وبين رئيس مجلس إدارة الشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار محمد الفارس، أن "إنرتك" والشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار شكلتا تحالفا لاستكشاف الفرص في باكستان.

وتعمل الشركتان حاليا على إنشاء خط لأنابيب المياه بتكلفة 200 مليون دولار، وفق "بلومبيرغ".

وبينت الوكالة الأمريكية أن الاستثمارات المقترحة تعد "نعمة" لباكستان، التي تعثرت فيها الاستثمارات الأجنبية لأكثر من عقد، بسبب انقطاع الطاقة والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي.

وتأسست الشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار في عام 1979 من قبل حكومتي باكستان والكويت، وتمتلك استثمارات متعددة، من ضمنها 30% من أسهم بنك "ميزان"، الذي يعد أسرع البنوك الباكستانية نموا من حيث الودائع.

وتمتاز العلاقات الكويتية الباكستانية بالقوة والودية منذ عقود في مختلف المجالات، إذ يحرص قادة الدولتين على تعزيزها وترقيتها إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية.

وبين الكويت وباكستان علاقات اقتصادية قوية، حيث تعد إسلام آباد أكبر مستورد للديزل من الكويت، إضافة إلى استيراد بضائع بين البلدين، مع وجود قرابة 100 ألف عامل باكستاني في الكويت.