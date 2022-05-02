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فلسطين والخيانات العربية- الجزء الاول

الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

رباه ضجة الصحراء، انهم عبء على صدر هذا الرمل منذ وجدوا، اعراب خانوا منذ وجدوا، فلا غروة ان تتفشى اليوم للعلن خيانة اقدس قضية للعرب والمسلمين.

خاص بالعالم

فتاريخ خيانتها لم يبدأ اليوم كي نصاب بالعجب، وثاق التخلي عنها قد صدر قبل نكبتها بعقود ثلاث، آزره حكام انظمة سعوا للبقاء بتعاملهم مع استعمار، فكان ان اجهضت ثورة 36 من القرن الماضي، ثم الهزيمة المخزية للجيوش العربية فيما عرفت بالنكبة.

وتتالت الخيانات فكانت كامب ديفيد ثم اوسلو ثم وادي عربة، وها قد سقطت اليوم جميع الاقنعة وخلعت الوجوه المستعارة لانظمة وحكومات شرط بقائها خيانة قضايا العرب والمسلمين والتخلي عنها.

يناقش برنامج "نوافذ" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

الامين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور

عضو لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع في اتحاد المحامين العرب فؤاد بكر وايضاً مستشار في المحكمة الجنائية الدولية

رئيس الهيئة الوطنية لمناهضة التطبيع احمد الكحلاوي

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