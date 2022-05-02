الإفراج عن عدد كبير من السجناء في اليمن

العالم - اليمن

وقال اللواء المؤيد، إن “نحو 1000 سجين ممن اقرت النيابة الإفراج عنهم سينعمون بالعيد بين أسرهم، فيما البقية بصدد استكمال الضمانات المطلوبة لإخلاء سبيلهم”.

وأضاف أن “الإفراج عن 1500 سجين جنائي ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة أو نصف المدة لغير الجسيمة في العاصمة صنعاء والمحافظات يندرج في سياق اهتمام القيادة السياسية بتخفيف معاناة شريحة السجناء”.

كما أكد اللواء المؤيد استمرار التنسيق بين النيابة والتفتيش القضائي ومصلحة التأهيل والإصلاح، وكذا تنامي جهود الإفراج عن المعسرين كفيل بالحد من ازدحام السجون في اليمن.