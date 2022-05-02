الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢
٠٧:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الإفراج عن عدد كبير من السجناء في اليمن

الإفراج عن عدد كبير من السجناء في اليمن
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اليمني اللواء الركن "عبد الحميد المؤيد"، أنهُ تم الإفراج عن 1500 سجين على ذمة قضايا جنائية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القضاء اليمني يفرج عن هذا العدد.

العالم - اليمن

وقال اللواء المؤيد، إن “نحو 1000 سجين ممن اقرت النيابة الإفراج عنهم سينعمون بالعيد بين أسرهم، فيما البقية بصدد استكمال الضمانات المطلوبة لإخلاء سبيلهم”.

وأضاف أن “الإفراج عن 1500 سجين جنائي ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة أو نصف المدة لغير الجسيمة في العاصمة صنعاء والمحافظات يندرج في سياق اهتمام القيادة السياسية بتخفيف معاناة شريحة السجناء”.

كما أكد اللواء المؤيد استمرار التنسيق بين النيابة والتفتيش القضائي ومصلحة التأهيل والإصلاح، وكذا تنامي جهود الإفراج عن المعسرين كفيل بالحد من ازدحام السجون في اليمن.

روابط ذات صلة

قائد الثورة يوافق على عفو وتخفيف عقوبة عدد من المدانين

ملك البحرين يصدر مرسوما بالعفو عن 160 سجينا لم يشمل قيادات المعارضة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس التونسي يثير ضجة في قراره الاخير، ما السبب؟

زورق صهيوني يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

آلاف المسلمين يؤدون صلاة عيد الفطر في مسجد موسكو الكبير

فلسطين والخيانات العربية- الجزء الثاني

فلسطين والخيانات العربية- الجزء الاول

بالصور.. الرئيس السوري يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع الحسن بدمشق