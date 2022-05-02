الجهاد الإسلامي تهنئ شعب فلسطين والأمة الإسلامية بعيد الفطر

العالم - فلسطين

وتقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمَّتنا العربية والإسلامية، خالص التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين الله تعالى أن يعيده علينا جميعاً، بالخير والبركة والنصر والتمكين.

وخصت بالتهنئة أهل الرباط في المسجد الأقصى والمدافعين عنه من الرجال والنساء الذين قاموا بواجبهم الجهادي بثبات وعزم ولا يلين ، ونؤكد على استمرار هذا الرباط المقدس وشد الرحال للمسجد الأقصى وعدم تركه أو التراخي في القيام بالواجبات لحمايته.

وبعثت بتهنئة خاصة لذوي الشهداء الأبطال ، لابائهم وأمهاتهم ، وللأسرى البواسل والجرحى الميامين .

كما أرسلت التهنئة والتحية المملوءة فخراً وعزة لحملة السلاح من المجاهدين والمقاتلين والمقاومين في جنين وغزة ونابلس والخليل وطولكرم وسائر فلسطين ، لأولئك الذين يتأهبون لضرب العدو ، والدفاع عن مقدساتنا وأرضنا ، لا يضرهم من خذلهم ولا خالفهم أو تحالف مع عدوهم .

وقالت الحركة: لقد ودعنا شهر رمضان ، لكن أثره في حياتنا باقٍ بإذن الله ، فشعبنا المجاهد أكثر تصميماً على مواصلة معركة التحرير والعودة ، وسيدفع كل غالٍ. ونفيس لحماية كرامته وحماية أرضه ومقدساته.

وحيت أبناء شعبنا داخل فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات، وأسرانا وفي مقدمتهم البطلين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان .