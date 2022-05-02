الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢
٠٨:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الروسي يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر 

الرئيس الروسي يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر 
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، المسلمين من مواطني روسيا بعيد الفطر، فيما أدى آلاف المواطنين صلاة العيد صباح اليوم الاثنين في جامع موسكو الكبير.

العالم-روسيا

وقال الرئيس الروسي في تهنئته لمسلمي روسيا بعيد الفطر: "هذا العيد القديم المهم لكل مسلم، والذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، يرمز إلى الالتزام بالمثل الإنسانية والتقوى والرحمة، ويقرب المؤمنين إلى أصول الإسلام، وإلى المبادئ الأخلاقية السامية التي تقوم عليها جميع ديانات العالم".

ويحتفل المسلمون، اليوم الاثنين، في روسيا بعيد الفطر المبارك، ويشهد مسجد موسكو الكبير، مثل كل عام في هذه المناسبة، توافد آلاف المصلين منذ الصباح الباكر لأداء صلاة العيد.

وعلى عكس السنتين الماضيتين اللتين أجبر فيهما وباء كورونا مسلمي روسيا على الاحتفال في المنازل وتجنب التجمعات، عادوا هذه السنة لإحياء العيد بشكل طبيعي وأداء صلاة العيد في مسجد موسكو الكبير، حيث يتجمع الآلاف من المسلمين.

روابط ذات صلة

آلاف المسلمين يؤدون صلاة عيد الفطر في مسجد موسكو الكبير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. بمناسبة يوم المعلم، شاهد تضحيات مدرس من اجل طلابه

شاهد بالفيديو.. روسيا تخلي المدنيين من ماريوبول آخر معقل القوات الاوكرانية

استئناف الرحلات الجوية بين مطاري 'الامام الخميني' في طهران والنجف الاشرف

هجمات 11 سبتمبر.. بين عمر البيومي السعودي وعمر البيومي الأمريكي

شاهد.. قوات امنية عراقية تؤمن جوامع الأنبار

الرئيس الروسي يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر 