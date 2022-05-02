روسيا تخلي المدنيين من ماريوبول آخر معقل القوات الاوكرانية

خاص بالعالم

وزارة الدفاع الروسية اكدت إجلاء ثمانين مدنيا من المصنع، مشيرة الى ان وحدات الجيش الروسي التي تحاصر المصنع أنشأت ممرا إنسانيا بغية تأمين عملية إجلاء المدنيين.

ولفتت الوزارة الى أن القوات الروسية سلمت إلى ممثلين عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر المدنيين الذين تم إجلاؤهم الراغبين في التوجه إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة كييف.

هذا البيان يأتي في أعقاب إعلان الأمم المتحدة عن انطلاق عملية لتوفير ممر آمن لإجلاء المدنيين من المصنع بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطراف النزاع.

واكد متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اشراف المنظمة على ممر آمن للمدنيين من مصانع الصلب، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى لا تتعرض سلامة المفرج عنهم للخطر.

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بدوره ، أكد ، إجلاء مئة مدني إلى الأراضي الاوكرانية. وقال: "اليوم، تمكنا أخيرًا في إجلاء الناس من آزوفستال بعد عدة أسابيع من المفاوضات، سيصل أول من تم إجلاؤهم إلى زابوريجيه وسيقابلهم فريقنا هناك.آمل أن تتم مواصلة عملية إجلاء الأشخاص من ماريوبول".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أن سلطات كييف تريد إخراج المسلحين من المصنع لأنهم دليل على وجود مرتزقة وضباط من جيوش دول غربية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الهدف من العملية العسكرية لبلاده هو حماية المدنيين والقضاء على أي مصدر تهديد لروسيا بالأسلحة الهجومية والنازية على الأراضي الأوكرانية.

ونفى لافروف اي خطط لبلاده بتخيير النظام الاوكراني، متهما الولايات المتحدة الاميركية بالسعي لذلك، واوضح ان موسكو لن توقف جهودها لمنع اندلاع حرب نووية.

